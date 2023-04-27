مشاركة نوعية لسورية في الفعالية الدولية “يوم مجتمع علم الفلك الكبير”

اللاذقية-سانا

شارك فريق مركز الفيزياء التطبيقية والعلوم الأساسية في الفعالية الدولية (يوم مجتمع علم الفلك الكبير)، التي أقامها الاتحاد الدولي لعلوم الفلك والفضاء اليوم برعاية عدة مراكز أبحاث عالمية عبر الإنترنت، في مقر فرع الجمعية السورية للمعلوماتية باللاذقية.

وأوضح مدير مركز الفيزياء التطبيقية والعلوم الأساسية باسل سلطان لمراسل سانا أنه شارك في الفعالية أفراد الفريق الوطني السوري لفيزياء الفلك وعلوم الفضاء من المرحلة الإعدادية والثانوية والجامعية ليكونوا جزءاً من المجتمع العلمي الفلكي الدولي، مقدمين مشاريع علمية للفريق، إضافة لمشاريع مستقبلية إلى محطة الفضاء الدولية أي إس إس والمخبر الوطني للعلوم ومكتب الحطام الفضائي الأوروبي.

وأكد سلطان مسعى مركز الفيزياء التطبيقية والعلوم الأساسية لنشر ثقافة الفلك وعلوم الفضاء في المجتمع لأهميتها، وخاصة مع عدم وجود فرع علمي يقوم بتدريس هذا المجال بشكل مستقل، مبيناً أن المركز يقوم بإطلاق مبادرات للتعلم الذاتي تحت إشرافه، فضلاً عن التقدم للمسابقات العالمية والحصول على مراكز متقدمة فيها، وبالتالي تعزيز فرص للانتساب لمراكز البحث العالمية.

ولفت سلطان إلى بعض المعوقات التي أثرت على حجم المشاركة في الفعالية، وتمثلت في ضعف سرعة الإنترنت، والتوقيت الذي توافق مع دوام المدارس، وبالتالي حال دون حضور بعض الطلاب المشاركين.

وبيّن مشرف تكنولوجيا المعلومات في مركز الفيزياء التطبيقية والعلوم الأساسية مؤمن حاطوم أنه قام بتحميل مواد هذه الفعالية من فيديوهات تعليمية متوافرة بعدة لغات، ثم نظم جدولة اجتماع عبر الإنترنت ليشارك الطلاب من باقي المحافظات، وانتظار انتهاء الفعالية للحصول على الإجابات، مشيراً إلى أن المركز يتابع الأحداث العالمية المتعلقة بعلوم الفضاء عبر الإنترنت.

وسيتم وفقاً لحاطوم إرسال صور وفيديوهات المشاركة بالفعالية للدخول في المسابقة العالمية على ثلاثة تليسكوبات.

علاء ابراهيم

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