بمشاركة 600 أستاذ وباحث وطبيب.. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لطب الأسنان في حماة

حماة-سانا

بمشاركة نحو 600 أستاذ وباحث وطبيب انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لطب الأسنان، الذي يقيمه فرع نقابة أطباء الأسنان في حماة بالتعاون مع مديرية الصحة وجامعة حماة، وعدد من الجامعات الخاصة في فندق أفاميا الشام.

وفي تصريح لمراسل سانا، بين رئيس فرع نقابة أطباء الأسنان الدكتور مخلص الجندي، أن المؤتمر الذي تساهم بتنظيمه الجامعة الوطنية الخاصة والجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الحواش الخاصة، يشكل تظاهرة علمية للارتقاء بواقع المهنة والتعرف على الجديد فيها، فضلاً عن إقامة معرض على هامش المؤتمر بمشاركة 15 شركة دوائية تطرح من خلالها أحدث ما لديها من أجهزة ومواد وأدوية في هذا المجال وبأسعار تنافسية.

نائب نقيب أطباء الأسنان في سورية الدكتور طريف جابر، أوضح أن المؤتمرات العلمية تقليد دوري ومستمر على مستوى النقابة وفروعها في المحافظات، معتبراً أن ما يميز هذا المؤتمر غنى وتنوع محاوره العلمية وأهمها التجميل وزرع الأسنان والتعويضات السنية الثابتة والمتحركة.

رئيس الخدمات الطبية في قيادة شرطة حماة وعضو الهيئة التدريسية في الجامعة الوطنية الخاصة العميد الدكتور عماد الخليل، نوه بأهمية المؤتمر وما فيه من محاضرات وبحوث تغطي مختلف جوانب علم ومهنة طب الأسنان، مبيناً أنه سيلقي محاضرة عن التأثيرات السلبية للمعالجة التقويمية على الأنسجة الداعمة والأسنان.

بدوره دعا رئيس اللجنة العلمية في المؤتمر الدكتور محمد قنوت المعنيين في وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي إلى إعادة فتح البورد السوري الذي توقف منذ فترة، مؤكداً ضرورة الارتقاء بالسوية العلمية والمهنية لأطباء الأسنان والخريجين الذين يزداد عددهم في الجامعات الحكومية والخاصة وزيادة الاختصاصات، في ظل الأوضاع الراهنة التي تدفع الكثير من الخريجين للسفر لدراسة بورد الأسنان في الدول المجاورة.

حضر افتتاح المؤتمر أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس أشرف باشوري، ورئيس جامعة حماة الدكتور عبد الرزاق سالم.

عبدالله الشيخ

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency