استعدادا لبطولة الجمهورية في الشطرنج… فنية اللاذقية تنتقي منتخب المحافظة لفئتي الإناث والذكور

اللاذقية-سانا

انتقت اللجنة الفنية للشطرنج في اللاذقية منتخب المحافظة الذي سيشارك في بطولة الجمهورية للفئات العمرية للذكور والإناث، التي يقيمها اتحاد اللعبة في التاسع والعشرين من الشهر الحالي.

وفي تصريح لـ سانا قال رئيس اللجنة الفنية للشطرنج نايف إسبر: إنه تم انتقاء اللاعبين الذين أحرزوا المراكز الأولى في بطولة المحافظة للذكور والإناث للفئات العمرية من 6 سنوات حتى 20 سنة، وسيتم إشراك الواعدين والواعدات من الذين أحرزوا ميداليات في بطولة العرب عام 2022.

وأضاف إسبر: إنه تم الانتهاء من كل الترتيبات لاستضافة بطولة الجمهورية في محافظة اللاذقية بالتعاون مع تنفيذية اللاذقية، ورعاية ودعم من مدرسة آفاق المستقبل، والهدف إنجاح هذه البطولة وإظهار المنتخب بأبهى صورة وإثبات قدرتنا بالمنافسة على المراكز الأولى بجميع الفئات العمرية.

نبيل علي

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