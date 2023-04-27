مصر: إنقاذ 37 شخصاً بعد غرق مركبهم في البحر الأحمر

القاهرة-سانا

أعلنت القوات البحرية المصرية اليوم إنقاذ 37 شخصاً من جنسيات مختلفة بعد غرق مركبهم في البحر الأحمر.

وقال بيان نشر على الموقع الرسمي للقوات المسلحة المصرية: إنه “وردت إشارة استغاثة من مركب يستقله 14 مواطناً إنكليزياً و3 ألمان و4 من بلجيكا و3 من إسبانيا ومواطن إيرلندي ومواطن سويسري، و8 مصريين من طاقم المركب و3 غطاسين، وعلى الفور صدرت أوامر بدفع زورق ساحلي لتقديم المساعدة والإنقاذ، حيث نجح في إنقاذ مستقلي المركب السياحي بالكامل وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة فور الوصول إلى رصيف ميناء الغردقة العسكري”.

وأشار البيان إلى أن تسرب المياه داخل المركب السياحي الذي يحمل اسم كارلتون بسبب نشاط في حركة الرياح وارتفاع منسوب الأمواج تسبب في غرقه بالبحر الأحمر، وذلك أثناء رحلة بحرية شمال مدينة الغردقة، موضحاً أن جميع من تم إنقاذهم بحالة جيدة.

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