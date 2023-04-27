مصرع 5 أشخاص ومحاصرة آخرين إثر غرق قارب غرب أندونيسيا

جاكرتا-سانا

لقي خمسة أشخاص مصرعهم غرقاً، وحوصر عدد آخر جراء انقلاب قارب مزدحم قبالة مقاطعة ” رياو” غرب أندونيسيا.

ونقلت وكالة شينخوا عن ” كوكوه ويدودو” المسؤول الصحفي بمكتب البحث والإنقاذ الإقليمي قوله: إن قارباً كان يقل 80 شخصاً انقلب في مياه “بولاو بورونغ” بمنطقة اندراغيري هيلير قبالة مقاطعة رياو ما أسفر عن مصرع خمسة أشخاص فيما لايزال عدد آخر من الأشخاص محاصرين داخل القارب.

وأضاف: إن رجال الانقاذ يحاولون انتشال الجثث من القارب الغارق وإن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.

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