الشعر والموسيقا محور اللقاء الأدبي بثقافي صافيتا

طرطوس-سانا

استضاف المركز الثقافي العربي بصافيتا لقاء ثقافياً منوعاً، نظمه المنتدى الأدبي الثقافي، وضم عدة مشاركات أدبية وفنية وموسيقية، ضمن أجواء مفعمة بالتشجيع والفرح والألفة.

وألقت الشاعرة الشابة صبا ملحم عدة قصائد من الشعر الموزون والمحكي، تناولت عدة جوانب غزلية ووجدانية ووطنية، معظمها يسلط الضوء على موضوع الشهادة والشهداء ومهداة لأرواح شهداء الوطن، وحملت عناوين “آية من نور” و”ضفاف الروح” و”لما الهوا” و”تنهيدة” وموشح “ألم الرحيل”.

الشاعرة الشابة هبة الزماطي بأول مشاركة لها في المنابر الثقافية قدمت قصيدتين غزلية ووجدانية من الشعر الموزون والمحكي، بعنوان “أسميتك قدري” و”حبك مثل المطر”، أما الشاعرة والأديبة إلهام ملحم فقدمت قصيدة من الشعر العمودي، غزلية توجه العتب والمحبة في آن واحد للمحبوب.

وفي مجال الموسيقا، قدم الشاب حيدر عيد عزفاً على آلة الكمان، في حين عزفت الشابة راما عيسى على آلة القانون، وقدما باقة من المقطوعات الموسيقية، منها “أنت عمري” لأم كلثوم، و”أول مرة تحب يا قلبي” لعبد الحليم حافظ.

وبينت نهى المودي المشرفة على الملتقى لمراسلة سانا أن اللقاء الثقافي يقام شهرياً، ويتم البحث عن المواهب الشابة والجديدة واختيارها للمشاركة إضافة إلى مشاركة الشخصيات الأدبية والثقافية ذات الحضور بالمجتمع، بهدف تفعيل العامل الأدبي والثقافي على مستوى المنطقة.

رافق اللقاء عرض خمس لوحات فنية للفنان التشكيلي معلا أحمد حسن بأحجام كبيرة، واستخدم فيها ألواناً زيتية تجسد حالة المنازل الحجرية القديمة والتراثية وبورتريه وطبيعة صامتة.

هيبه سليمان

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