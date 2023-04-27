استعدادا للموسم السياحي… حملات صيانة وترميم ونظافة في طرطوس

طرطوس-سانا

استعدادا للموسم السياحي وعطلة الصيف تنفذ ورشات مجلس مدينة طرطوس حملات صيانة وترميم ونظافة في مختلف أحياء وشوارع المدينة، وفق خطة انطلقت مطلع شهر نيسان الجاري وتستمر حتى بداية شهر حزيران القادم.

رئيس مجلس مدينة طرطوس القاضي محمد زين أشار الى أنه مع بداية فصل الصيف تقوم المديريات والدوائر الخدمية المعنية بمجلس المدينة كالصيانة والنظافة والحدائق بالأعمال المعتادة لاستقبال الموسم السياحي، من خلال تقسيم المدينة إلى 18 قسماً وإجراء أعمال الترميم الزفتي والنظافة بما يتوافر من إمكانيات وكوادر بشرية وآلية.

ونوه زين بالجهود الكبيرة التي يقوم بها العمال في هذا الإطار آملاً تأمين الاعتمادات اللازمة للقيام بالخطة وإنهائها بالشكل الذي يليق بطرطوس وإظهارها كمدينة سياحية.

بدوره ذكر مدير الخدمات والصيانة المهندس حامد حسين أنه تمت الاستعاضة عن الخطة الموضوعة لتأهيل شوارع المدينة وأعمال الإكساء بأعمال الترميم الزفتي بسبب نقص الاعتمادات، مبيناً أن الخطة تطال كل شوارع المدينة بدءاً بالرئيسية الأكثر ازدحاماً حفاظاً على السلامة المرورية للمواطنين.

فاطمة حسين

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