نقل إدلب تنجز 12 ألف معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري

حماة-سانا

أنجزت مديرية النقل بإدلب منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر آذار الماضي 12594 معاملة مختلفة.

وأوضح مدير النقل المهندس مهدي الدقس لمراسل سانا أن المعاملات تنوعت ما بين تسجيل مركبة حديثة، ونقل ملكية، وتجديد رخصة، وإجراء الكشف الفني، ومطابقة وكالة وإخراج بيان قيد مركبة، مبيناً أن قيمة الرسوم المستوفاة من الخدمات المقدمة للمراجعين بلغت 474 مليوناً، و515 ألف ليرة سورية.

ولفت إلى أن المديرية تواصل عمليات إجراء الفحص الفني للآليات في الريف المحرر من المحافظة، بناء على طلبات مقدمة من البلديات، بهدف تخفيف العبء المادي والجهد عن المواطنين الذين كانوا يضطرون لجلب مركباتهم إلى مقر المديرية المؤقت بحماة، مشيراً إلى أنه تم خلال الربع الأول من العام الجاري إجراء الفحص الفني لأكثر من 150 مركبة في الريف المحرر.

وأوضح الدقس أن مديرية النقل تنجز كل المعاملات المتعلقة بمركبات المحافظات الأخرى بموجب الربط الشبكي بين هذه المحافظات، مؤكداً أن إنجاز المعاملات يتم بيسر ودون تأخير من غير أن يحتاج المواطن إلى معقب معاملات.

سالم الحسين

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