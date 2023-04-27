فريق إيقاع الحياة ينجز لوحة جدارية لسور المبنى الرئيسي لوزارة التربية

دمشق-سانا

أنهى فريق إيقاع الحياة عمله في إنجاز اللوحة الجدارية التي تم إعدادها على سور المبنى الرئيسي لوزارة التربية، وحملت عنوان “قوتي بتعليمي”، وتجسد مقومات العملية التعليمية بمختلف مكوناتها.

وزير التربية الدكتور دارم طباع أشار خلال تدشين اللوحة اليوم، إلى دور الفريق في إنجاز هذا العمل المتميز تحت إشراف الفنان التشكيلي موفق مخول، مبيناً أن الشعار الذي حملته اللوحة هو شعار طرحته الوزارة مع المنظمات الدولية.

وأوضح طباع أن هذه اللوحة تجسد مقومات العملية التعليمية بمختلف مكوناتها، وتمثل قيمة فنية رائعة، معرباً عن أمله في أن يكون هذا السور وجهة لمختلف المدارس للسير على منواله، والأساس لفن الشارع.

رحاب علي

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