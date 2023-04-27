بيسكوف: موسكو ترحب بأي خطوة لإنهاء النزاع في أوكرانيا

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن المحادثة الهاتفية التي جرت أمس بين الرئيسين الصيني والأوكراني هي شأن سيادي للصين، لافتاً إلى ترحيب موسكو بأي خطوة لإنهاء النزاع في أوكرانيا.

ونقل موقع RTعن بيسكوف قوله اليوم: “نحن نرحب بكل ما يمكن أن يؤدي إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا، وبالتالي تحقيق روسيا لجميع أهدافها”.

وحول خطط التسوية السلمية التي ناقشها الرئيسان الصيني والأوكراني في الاتصال الهاتفي قال بيسكوف: إن “هذه المبادرات نشرت منذ فترة طويلة وهي متاحة للعامة، ونحن على دراية بهذه الخطط التي ليست سرية، وتم ذكرها مراراً وتكراراً من قبل كل من زيلينسكي وشركائنا الصينيين”.

كما نفى بيسكوف أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث خلال لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في آذار الماضي إحدى مبادرات كييف للتسوية وتنص على استعادة وحدة أراضي أوكرانيا داخل حدود عام 1991.

وتعليقاً على طرد الدبلوماسيين الروس من بلدان الاتحاد الأوروبي قال بيسكوف: إن هذا سيقود إلى تدهور العلاقات وسيضيق قاعدة الدبلوماسية.

وأضاف بيسكوف: كل هذه الخطوات مثل طرد الدبلوماسيين تضّيق الأساس لاستمرار العلاقات الدبلوماسية على هذا النحو بحكم الأمر الواقع، وبالطبع، لا يمكن أن تبقى من دون أي معاملة بالمثل.

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