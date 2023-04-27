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كنعاني يندد بالتدخل من قبل ألمانيا في شؤون إيران

2023-04-27

طهران-سانا

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بالتدخل الدائم من قبل مسؤولي الحكومة الألمانية في شؤون إيران الداخلية.

وقال كنعاني في تصريح له اليوم: “إن التدخل غير المسؤول لألمانيا فيما يتعلق بالحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الإيرانية بحق أحد زعماء الزمر الإرهابية يعد تشجيعاً على استمرار الإرهاب، ودعماً لممارساته وقتلاً للأبرياء”.

ودعا كنعاني الحكومة الألمانية إلى عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، مشيراً إلى أن السياسات الزائفة لبعض الدول التي تدعي حماية حقوق الإنسان تشجع على الإرهاب في بعض الدول الأخرى.

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