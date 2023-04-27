مشروع جريح الوطن.. مواصلة توزيع السلل الغذائية على الجرحى في درعا والقنيطرة والسويداء

دمشق-سانا

أعلن مشروع جريح الوطن أن فرقه تواصل توزيع السلل الغذائية المقدّمة من الأمانة السورية للتنمية والمخصصة لجرحى الوطن والفئات الأكثر احتياجاً، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم في ظل الظروف الصعبة.

وأشار المشروع في منشور عبر صفحته على الفيسبوك إلى أن فِرق جريح الوطن تابعت توزيع السلل الغذائية على الجرحى من شريحتي العجز الكلي وتحت الكلي الموجودين في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، لافتاً إلى أن التوزيع يأتي ضمن الحملة التي انطلقت في شهر رمضان المبارك لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للجرحى وأسرهم.

وأوضح المشروع أنه يحرص على إيصال السلل إلى كل المستحقين سواء في منازلهم أو ضمن مراكز توزيع تم تحديدها بالتنسيق مع الجرحى.

وكان مشروع جريح الوطن أعلن في الـ 9 من الشهر الجاري بدء توزيع سلل غذائية رمضانية على جميع جرحى العجز الكلي وتحت الكلي المنضمين إلى المشروع في المحافظات كافة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency