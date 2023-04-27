الخميس / 27 / 04 / 2023
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
قدور يبحث مع وزير الطاقة الجزائري سبل تعزيز علاقات التعاون بين سورية والجزائر في مجال الطاقة
2023-04-27
الجعفري يبحث مع مدير عام مؤسسة المواد الدوائية الحكومية في محافظة نيجني نوفغورود الروسية تطوير التعاون في المجالات الطبية
2023-04-26
الجعفري ونائب رئيس وزراء أبخازيا يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين
2023-04-26
وزير النفط يبدأ زيارة عمل إلى الجزائر لتعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة
2023-04-26
تنفيذ مذكرة التفاهم حول تطوير تقنيات الخزينة العامة محور مناقشات سورية روسية
2023-04-26
بمشاركة سورية… إطلاق التحالف الآسيوي لحماية التراث خلال مؤتمر في الصين
2023-04-26
مباحثات سورية إيرانية لتطوير التعاون في مجالات النقل البري والبحري والجوي
2023-04-26
محليات
مشروع جريح الوطن.. مواصلة توزيع السلل الغذائية على الجرحى في درعا والقنيطرة والسويداء
2023-04-27
تسيير رحلة إضافية بالقطار ظهر اليوم بين اللاذقية وطرطوس
2023-04-27
جاويش لـ سانا: منخفض جوي بارد نسبياً غداً وتحذير من السيول في المناطق الساحلية
2023-04-27
حملة تشجير في قرية الدارة بريف السويداء الغربي
2023-04-27
الخارجية تعلن قوائم ومواعيد امتحان المهارات الذاتية للمشتركين بمسابقة تعيين عاملين دبلوماسيين
2023-04-27
القبض على 4 أشخاص من مروجي المواد المخدرة في دمشق
2023-04-27
أكثر من 93 ألف خدمة قدمتها مراكز خدمة المواطن في درعا خلال الربع الأول من العام الحالي
2023-04-27
رياضة
الاتحاد أهلي حلب في مواجهة جبلة في الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز لكرة القدم وعينه على الصدارة
2023-04-27
رايو فاليكانو يفوز على برشلونة بالدوري الإسباني الليجا
2023-04-27
مانشستر سيتي يفوز على أرسنال بالدوري الإنكليزي الممتاز
2023-04-26
ليفربول يفوز على وست هام في الدوري الإنكليزي
2023-04-26
السويسري فافرينكا يتأهل إلى الدور الثاني من بطولة مدريد للتنس
2023-04-26
غوارديولا وأرتيتا يعلنان التشكيلة الأساسية لفريقي مانشستر سيتي وأرسنال
2023-04-26
تشرين والجيش يفتتحان إياب دوري كرة السلة للرجال بلقاء النواعير والحرية
2023-04-26
اقتصاد
قدور يبحث مع وزير الطاقة الجزائري سبل تعزيز علاقات التعاون بين سورية والجزائر في مجال الطاقة
2023-04-27
أكثر من 14 ألف طن كمية الأقطان المحبوبة المستلمة من الفلاحين بحلب
2023-04-27
بدء مكافحة حشرة السونة في حقول القمح بالسويداء
2023-04-27
أسعار الذهب ترتفع 7 آلاف ليرة محلياً
2023-04-27
زراعة الحسكة: تقديرات أولية بإنتاج 960 ألف طن من القمح والشعير
2023-04-27
المركزي يحدد سعر الصرف للحوالات والصرافة بـ 7500 ليرة للدولار الواحد
2023-04-27
ارتفاع أسعار النفط
2023-04-27
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
قدور يبحث مع وزير الطاقة الجزائري سبل تعزيز علاقات التعاون بين سورية والجزائر في مجال الطاقة
جاويش لـ سانا: منخفض جوي بارد نسبياً غداً وتحذير من السيول في المناطق الساحلية
اعتصام طلابي أمام كلية الزراعة في الحسكة تنديداً بانتهاكات ميليشيا (قسد)
الخارجية تعلن قوائم ومواعيد امتحان المهارات الذاتية للمشتركين بمسابقة تعيين عاملين دبلوماسيين
الصحة تطلق مشروع أتمتة (ترخيص مستحضر دوائي محلي)
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث (الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات) وتنظيم خدمات التوقيع الرقمي وأمن المعلومات ودعم الصناعة البرمجية
الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات فوق المناطق الغربية
الرئيس الأسد لوزير الطرق وبناء المدن الإيراني: ترجمة العمق في العلاقة السياسية بين سورية وإيران إلى حالة مماثلة في العلاقة الاقتصادية مسألة ضرورية
الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد حسين أكبري سفيراً مفوضاً وفوق العادة لإيران لدى سورية
2023-04-27
نحو 50 شركة عربية وأجنبية في معرض سيريا بلاست 2023
2023-04-27
aline
سابق
كتاب (النقوش في مدينة تدمر) رحلة في كتابات المدينة القديمة
التالي
كنعاني يندد بالتدخل من قبل ألمانيا في شؤون إيران
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved