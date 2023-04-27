مصرع شخصين جراء السيول في سلطنة عمان

مسقط-سانا
لقي زوجان مصرعهما بعد أقل من أسبوع على زفافهما، وذلك إثر انجراف مركبتهما في السيول القوية بمحافظة جنوب الشرقية في سلطنة عمان.
وأوضحت إدارة الدفاع المدني والإسعاف بالمحافظة في بيان اليوم أنها تلقت بلاغاً حول انجراف 3 مركبات وبها 9 أشخاص بمجرى وادي البطحاء، مشيرة إلى أن الفرق وبالتعاون مع الشرطة عثرت على الزوجين مفارقين للحياة، فيما تم إنقاذ الآخرين.
وأصدرت الأرصاد الجوية العمانية تحذيرا بغزارة الأمطار المتوقعة خلال المنخفض الذي ما زال مستمرا في البلاد.
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