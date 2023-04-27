مصرع شخصين جراء السيول في سلطنة عمان

مسقط-سانا

لقي زوجان مصرعهما بعد أقل من أسبوع على زفافهما، وذلك إثر انجراف مركبتهما في السيول القوية بمحافظة جنوب الشرقية في سلطنة عمان.

وأوضحت ‏إدارة الدفاع المدني والإسعاف بالمحافظة في بيان اليوم أنها تلقت بلاغاً حول انجراف 3 مركبات وبها 9 أشخاص بمجرى وادي البطحاء، مشيرة إلى أن الفرق وبالتعاون مع الشرطة عثرت على الزوجين مفارقين للحياة، فيما تم إنقاذ الآخرين.

‏وأصدرت الأرصاد الجوية العمانية تحذيرا بغزارة الأمطار المتوقعة خلال المنخفض الذي ما زال مستمرا في البلاد.

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