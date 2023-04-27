مقتل شرطي جراء انفجار في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه

موسكو-سانا

قتل شرطي وأصيب آخر جراء انفجار اليوم وقع قرب مبنى سكني في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه الروسية.

وذكرت السلطات المحلية في بيان نقلته وكالة نوفوستي أن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم عند مدخل مبنى سكني في مليتوبول، ما أسفر عن إصابة اثنين من رجال الشرطة تم نقلهما إلى المستشفى، وبعد ذلك توفي أحدهما متأثراً بجراحه.

وتتعرض مدينة ميليتوبول لهجمات من قبل مخربين أوكرانيين، حيث أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي أن مخربين أوكرانيين يقفون وراء تفجير وقع السبت الماضي في مجمع للقاطرات في المدينة.

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