أكثر من 93 ألف خدمة قدمتها مراكز خدمة المواطن في درعا خلال الربع الأول من العام الحالي

درعا-سانا

قدمت مراكز خدمة المواطن والمكتب القنصلي في درعا خلال الربع الأول من العام الحالي 93317 خدمة للمواطنين، تنوعت بين سجل مدني وعدلي وغير موظف في دوائر ومؤسسات الدولة وتصديق وثائق وزارة الخارجية من إخراجات القيد و البيانات العائلية، وشهادات وزارتي التربية والتعليم العالي والوكالات ووثائق التجنيد وغيرها.

عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا المشرف على مراكز خدمة المواطن عبد الحكيم الخطيب ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن عدد مراكز خدمة المواطن في درعا التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة أربعة مراكز في الأمانة العامة لمحافظة درعا ومجالس مدن درعا وإزرع والصنمين، مبيناً أن المراكز خففت الضغط على مراكز السجل المدني و فرع الأمن الجنائي ومديرية البريد، ووفرت على المواطن ساعات من الانتظار للحصول على بعض الثبوتيات.

وأضاف: إن المراكز تعمل وفق نظام حديث، بحيث يعطى المواطن دوراً وينتظر لدقائق معدودة حتى يحصل على الخدمة المطلوبة.

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