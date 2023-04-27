طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها والجو ربيعي دافىء

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً ربيعياً دافئاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، يتحول مساء إلى غائم على المناطق الغربية، مع احتمال هطل زخات محلية خفيفة من المطر في تلك المناطق.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 60 كم-سا أحياناً، تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق 26 / 12

المنطقة الجنوبية 26 / 12

المرتفعات الجبلية 20 / 4

المنطقة الوسطى 25 / 11

المنطقة الساحلية 24 / 14

المنطقة الشمالية 26 / 12

منطقة الجزيرة 29 / 14

المنطقة الشرقية 31 / 16

منطقة البادية 28 / 13

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