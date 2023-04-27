(روسيا والشرق المسيحي)… عنوان المؤتمر العلمي الدولي الأول للمركز الثقافي الروسي

دمشق-سانا

عقد المركز الثقافي الروسي اليوم الجزء الثاني من المؤتمر العلمي الدولي الأول تحت عنوان “روسيا والشرق المسيحي” في مقرّ المركز بدمشق.

وخُصص هذا الجزء للباحثين السوريين، وتابعهم من روسيا عبر منصة زووم الإلكترونية باحثون روس.

وبدأ المؤتمر بمحاضرة عن الكنائس البيزنطية في تدمر للدكتور في علم الآثار خليل الحريري، ثم تحدث الدكتور محمود عبد القادر الغافري عن المدن المنسية في سورية التي تُعد مهد المسيحية، واستكمل الدكتور شفيق اشتي بحوث المؤتمر بالحديث عن فن الفسيفساء في الديانة المسيحية المبكرة، ثم انتقلت لينا ديب نائب رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين للحديث عن الرسومات الجدارية في دير مار موسى الحبشي ثم إلى خصائصه المعمارية مع الدكتورة فلادا ميلنيك.

بعدها قدم الأب سبيريدون فياض جلسة عن تأثير تقليد رسم الأيقونات الروسي على رسم الأيقونات في بلاد الشام.

وفي الختام تطرق الباحث والفنان التشكيلي طلال بيطار إلى الأيقونات السورية وميزاتها واختلافها عن الأيقونات الروسية والرومانية والأيقونات الأخرى، مشيراً إلى أن جميع الأيقونات تعتمد الأيقونة البيزنطية لكن تختلف حسب المنطقة.

وأشار الدكتور الحريري في تصريح لسانا إلى أهمية الإضاءة على الكنائس التي كانت موجودة في الفترة البيزنطية بين القرنين الرابع والسادس الميلادي في تدمر، موضحاً أنه خلال جلسته في المؤتمر حاول التعريف بهذه الكنائس والمكتشفات التي وجدت فيها.

وأكد الدكتور الغافري أهمية الحديث عن المدن المنسية كمهد للمسيحية.

كنانة اسماعيل

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