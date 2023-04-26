تراجع مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة

نيويورك-سانا

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير تراجعت الأسبوع الماضي.

ونقلت رويترز عن الإدارة قولها: إن “مخزونات النفط الخام انخفضت 5.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الـ 21 من نيسان إلى 460.9 مليون برميل، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بانخفاض المخزونات 1.5 مليون برميل.

وذكرت الإدارة أن مخزون البنزين هبط 2.4 مليون برميل إلى 221.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض 900 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة تراجعت بنحو 600 ألف برميل في الأسبوع الماضي إلى 111.5 مليوناً، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 800 ألف برميل.

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