تحطم طائرة (ميغ 31) في منطقة مورمانسك الروسية وإنقاذ الطيارين

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن تحطم مقاتلة من طراز “ميغ 31” خلال طلعة تدريبية في منطقة مورمانسك.

ونقلت وكالة تاس عن الوزارة قولها في بيان: “إن المقاتلة سقطت في منطقة مهجورة أثناء قيامها بطلعة تدريب”، مشيرة إلى أن “الطيارين رميا بنفسيهما من المقاتلة، وتم إنقاذهما على الفور بواسطة مروحية بحث وإنقاذ دون تعرضهما لأذى”.

يذكر أن طائرة “ميغ 31” هي مقاتلة بمقعدين تفوق سرعتها سرعة الصوت، وتعمل في جميع الأحوال الجوية، وهي أول طائرة من الجيل الرابع مسلحة بمدفع عيار 23 ميليمتراً، ويمكن لبعضها أن تحمل صواريخ جو- جو وجو-أرض من أنواع مختلفة، وصواريخ باليستية تفوق سرعتها سرعة الصوت، وقنابل.

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