ضبط معمل أغذية أطفال بحماة يستخدم مواد منتهية الصلاحية

حماة-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة خلال جولة على معمل لأغذية الأطفال مواد منتهية الصلاحية تدخل في الإنتاج.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة رياض زيود لمراسل سانا أنه تم تنظيم الضبط التمويني بحق المعمل وإتلاف الكمية أصولاً، مبيناً أنه تم أيضاً ضبط ومخالفة 18 مخبزاً بمخالفات نقص الوزن وسوء التصنيع، وتغريم المخالفين بمبلغ نحو 73 مليون ليرة سورية.

ولفت إلى أن الضبوط شملت الاتجار بالدقيق التمويني بحق أحد المخابز بكمية 200 كغ، وتغريم المخالف بمبلغ 3 ملايين ليرة، إضافة إلى مصادرة الكمية، كما تم ضبط محطة أوكتان طريق حمص بتقاضي أسعار زائدة لقاء بيع بنزين أوكتان 95، مضيفاً: إن عناصر المديرية نظمت ضبطين بتهمة حيازة وبيع مواد مجهولة المصدر.

سالم الحسين

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