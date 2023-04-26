منظمة التحرير الفلسطينية: استمرار الصمت الدولي حيال جرائم الاحتلال ينذر بتفجر الأوضاع في المنطقة

القدس المحتلة-سانا

حذرت منظمة التحرير الفلسطينية من أن استمرار الصمت الدولي على جرائم وانتهاكات الاحتلال العنصرية بحق الفلسطينيين ومقدساتهم سيؤدي إلى تفجر الأوضاع ليس في فلسطين فحسب بل في المنطقة بأكملها.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة رمزي خوري في بيان أوردته وكالة وفا أن عدوان الاحتلال على المقدسات الإسلامية والمسيحية واستهداف الأقصى بشكل خاص وتكرار اقتحام مصلى باب الرحمة وتحطيم محتوياته لن يمنحه أي سيادة على المسجد ولا على القدس، فهي مدينة فلسطينية محتلة بمقدساتها الإسلامية والمسيحية بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ولفت خوري إلى أن هذه الاعتداءات تتزامن مع تصاعد الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال وجماعات المستوطنين الإرهابية في مدن الضفة الغربية، في محاولة لكسر إرادة صمود الشعب الفلسطيني، وأحدثها قيام مستوطنين اليوم بإحراق منزل بين قريتي قصرة وجالود جنوب مدينة نابلس.

على صعيد متصل أدان خوري اعتداء المستوطنين المتكررة بحماية قوات الاحتلال على الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، في محاولة لفرض أمر واقع وتنفيذ مخطط تهويده، عبر تغيير معالمه وهويته التاريخية والحضارية، في انتهاك صارخ لقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” الخاصة به.

من جهته أكد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة فيصل عرنكي أن (إسرائيل) لا تكترث للشرعية الدولية ولا تحترم القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية العبادة، مطالباً الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك العاجل لمحاكمة مسؤوليها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومنحه حقوقه الوطنية المشروعة كافة.

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