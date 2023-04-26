الجيش الروسي يسقط مقاتلة أوكرانية و12 مسيرة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عمليتها العسكرية الخاصة أسفرت خلال الساعات الـ24 الماضية عن تدمير العديد من الأهداف العسكرية الأوكرانية، بينها مستودعات ذخيرة وأسلحة ومدافع، إضافة إلى إسقاط قاذفة “سو-25” و12 مسيرة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي بأن القوات الروسية أحبطت نشاط 4 مجموعات تخريب أوكرانية على محور كوبيانسك، ومجموعتين على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، كما قضت على مجموعتين أخريين على محور كراسني ليمان.

ولفت التقرير إلى مقتل أكثر من 40 جندياً أوكرانياً على محور كوبيانسك و65 جندياً على محور كراسني ليمان، و25 جندياً على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه.

وذكر التقرير أنه تمت تصفية نحو 300 من جنود ومرتزقة العدو على محور دونيتسك، حيث واصلت فصائل هجومية روسية مدعومة من وحدات القوات المحمولة جواً، ومجموعة القوات “الجنوب” وسلاح الجو والمدفعية، استهداف القوات الأوكرانية في الجزء الغربي من مدينة أرتيموفسك “باخموت”، كما دمرت عدداً من المعدات العسكرية بينها مدفع هاوتزر “الـ 118” بريطاني الصنع.

ووفقاً للتقرير تم القضاء على ما يصل إلى 30 جندياً أوكرانياً وتدمير معدات عسكرية، بينها مدفع “إم 777” أمريكي الصنع على محور خيرسون، وتدمير 5 مستودعات ذخيرة للوحدات الأوكرانية في دونيتسك، ورادار أوكراني مضاد للبطارية “زووبارك”، وضرب موقعين للقيادة والمراقبة في منطقة خيرسون.

وحسب التقرير، تمت إصابة 93 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 127 منطقة، واعتراض 16 قذيفة من راجمات الصواريخ “هيمارس”، وإسقاط 12 طائرة أوكرانية دون طيار.

وذكر التقرير أن إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بلغ 412 طائرة، و228 مروحية، و3861 طائرة دون طيار، و415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و8858 دبابة ومدرعة أخرى، و1094 راجمة صواريخ و4663 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و9777 مركبة عسكرية خاصة.

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