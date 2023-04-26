مقتل 10 من الأمن الهندي بانفجار عبوة ناسفة

نيودلهي-سانا

قتل عشرة عناصر من الأمن الهندي جراء انفجار عبوة ناسفة في مركبتهم عند عودتهم من مهمة في إقليم دوانتوندا، فيما تم توجيه الاتهام لمتمردين ماويين بالوقوف وراء الهجوم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن فيفيكانند وهو مسؤول في شرطة تشاتيسغار قوله: “إن الانفجار الذي استهدف مركبة عناصر الاحتياط في الشرطة وقع عندما كانوا عائدين من مهمة تحقيق حول الحركات المتمردة في إقليم دوانتوندا المعزول، ما أسفر عن مقتل عشرة منهم”.

وأشار فيفيكانند إلى أن هذه الخسارة هي أسوأ خسارة تتكبدها قوات الأمن في الهند منذ أكثر من سنتين.

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