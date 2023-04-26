الأمن الروسي يوقف نشاط مراكز اتصال احتيالية تعمل لصالح أوكرانيا

موسكو-سانا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم إيقاف نشاط مراكز اتصال تمارس النصب والاحتيال على المواطنين في موسكو وتجمع المال لصالح القوات الأوكرانية.

وأوضح جهاز الأمن في بيان اليوم نقلته وكالة نوفوستي أن عناصر مديرية الأمن الفيدرالي في موسكو وبالتعاون مع شرطة العاصمة تمكنوا من وقف نشاط مجموعة نظمت مراكز اتصال مشبوهة وعملت على سرقة واختلاس أموال المواطنين الروس والأجانب بكميات كبيرة جداً.

وأشار البيان إلى أن المجموعة انتحلت شخصيات رجال الأمن وموظفي المؤسسات المالية، وكانت تخدع المواطنين لتحويل الأموال إلى بطاقات مصرفية تشير إليها، وبعد ذلك يتم سحب هذه النقود من مختلف المصارف ومن ثم تحويلها إلى عملات رقمية ومن ثم تحويلها من خلال محافظ تشفير مجهولة الهوية إلى حسابات في أوكرانيا.

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