مسؤول روسي: الهجمات الأوكرانية على محيط محطة زابوروجيه الذرية (إرهاب دولي)

م­­­وسكو-سانا

أكد القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه الروسية يفغيني باليتسكي أن هجمات قوات نظام كييف المستمرة على محيط محطة زابوروجيه الذرية تمثل “إرهاباً دولياً”.

ونقلت وكالة نوفوستي عن باليتسكي قوله اليوم عبر التلغرام: “تصادف اليوم الذكرى السنوية الـ 37 للحادث الذي وقع في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية، إنه تاريخ حزين لرابطة الدول المستقلة بأكملها عندما أصبح العالم فجأة على وشك وقوع كارثة نووية، وعندما فقدت مئات الأرواح وأصبح آلاف الأشخاص ضحايا للإشعاع المميت”.

وأضاف باليتسكي: “واليوم نرى أن الغرب الجماعي الذي يغازل قيادة نظام كييف، ويمد أوكرانيا النازية بالأسلحة يضع العالم على حافة كارثة ذرية أخرى”، مؤكداً أنه “لا يمكن السماح بحدوث مثل هذه الكارثة مرة أخرى”.

وتقع محطة زابوروجيه الكهرذرية وهي أكبر محطة نووية في أوروبا في مدينة إنيرغودار على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وتخضع لسيطرة القوات الروسية منذ آذار 2022.

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