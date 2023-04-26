جمارك دمشق تعلن عن مزاد علني في 3 و4 أيار القادم

دمشق-سانا

أعلنت مديرية جمارك دمشق عن إجراء مزاد علني لبيع بضاعة محجوزة متنوعة موجودة لدى أمانة جمارك دمشق، بعد أن مضت عليها مدة الحفظ القانونية وذلك في الثالث والرابع من أيار القادم.

ووفق إعلان المديرية الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم يقام المزاد الساعة الـ 12 ظهراً، بمقر مديرية التأهيل والتدريب في مديرية الجمارك العامة.

وأوضح الإعلان أن شروط الاشتراك بالمزاد تتضمن تقديم عدد من الأوراق الثبوتية، منها طلب اشتراك مع صورة عن البطاقة الشخصية، ووثيقة غير محكوم، وسجل تجاري أو صناعي ودفع مبلغ التأمينات بموجب إشعار مصرفي وألا يكون المشترك محروماً من الاشتراك بالمزادات أو التعاقد مع الدولة ويتعهد بسداد كامل قيمة البضاعة خلال المدة القانونية المحددة.

وحسب الإعلان يمكن معاينة البضاعة قبل المزاد، وهي عبارة عن “أحذية وأقمشة وأجهزة إنارة وأدوات مائدة وقطع تبديل وأثاث خشبي وكراسي مكتبية ورولات ألمنيوم وورق جدران وورق لاصق وألعاب” وغيرها.

وكانت المديرية أجرت مزاداً علنياً في آذار الماضي لبيع قطع خاصة بالدراجات النارية لدى أمانة جمارك دمشق، بعد أن مضت عليها مدة الحفظ القانونية.

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