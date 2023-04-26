الصين تكشف عن مخطط لتطوير استكشاف الفضاء خلال السنوات القادمة

بكين-سانا

أعلنت الصين عن مخطط لتطوير استكشاف الفضاء السحيق في المستقبل يتضمن استكشاف القمر والكويكبات والمُذنّبات والكواكب الأخرى في نظامنا الشمسي.

وقال (وو يان هوا) كبير مصممي المشروع الرئيسي لاستكشاف الفضاء السحيق وفق ما نقلت شينخوا: “إن الصين ستطلق القمر الصناعي التتابعي تشيوتشياو-2 أو جسر العقعق-2 والمسبار تشانغ آه-6 في حوالي عام 2024 لجمع عينات من الجانب البعيد من القمر وإعادتها إلى الأرض، إضافة إلى نيتها لإطلاق مهمة تيانون-2 في حوالي عام 2025 لجمع عينات من كويكب قريب من الأرض واستكشاف مذنب الحزام الرئيسي”.

وأضاف وو يان: “إن الصين تخطط لإطلاق المسبار تشانغ آه-7 في حوالي عام 2026 لتنفيذ استكشاف الموارد للقطب الجنوبي للقمر وإطلاق المسبار تشانغ آه-8 في حوالي عام 2028 لبناء النموذج الأساسي لمحطة أبحاث القمر الدولية وتعزم على إطلاق مهمة تيانون-3 في حوالي عام 2030 لجمع عينات من كوكب المريخ، وإطلاق تيانون-4 في حوالي عام 2030 لاستكشاف نظام جوفيان وأورانوس”.

ونفّذت الصين بنجاح في السنوات الـ 20 الماضية برنامجاً لاستكشاف القمر من ثلاث خطوات، وحققت إرسال مسبار إلى المدار والهبوط والتجول على سطح المريخ في مهمة واحدة.

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