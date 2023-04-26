لافروف يؤكد دعم روسيا للشعب الفلسطيني ورفضها انتهاكات (إسرائيل)

نيويورك-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ثبات موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني ورفضها انتهاكات “إسرائيل” بحقه.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن لافروف قوله خلال لقائه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في نيويورك اليوم: نجدد التأكيد على دعم روسيا للشعب الفلسطيني على جميع الصعد ولا سيما حقه في تقرير مصيره وتمسكنا بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكداً ضرورة تنفيذ القرارات الدولية وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الخاصة بالقضية الفلسطينية.

من جهته توجه المالكي بالشكر لنظيره الروسي على ترؤسه جلسة مجلس الأمن ورفع مستوى الاجتماع إلى مستوى وزاري رفيع المستوى بما يعكس أهمية ما يحصل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال لافتا إلى أهمية الدعم والتضامن الذي يعبر عنه أعضاء مجلس الأمن والأهم إلحاق ذلك بخطوات عملية وإجراءات

لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأطلع المالكي لافروف على الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” وحكومتها الفاشية ومستوطنوها وتصعيدها غير المسبوق وعدوانها الدائم على الفلسطينيين كما تطرق إلى العلاقات الثنائية وضرورة تطوير العلاقات والدعم الإنساني للشعب الفلسطيني.

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