الرئيس بوتين يضع أصول الدول غير الصديقة في بلاده تحت تصرف الهيئة الفيدرالية

موسكو-سانا

أصدر الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم مرسوماً يضع أصول وأموال الدول غير الصديقة في روسيا تحت تصرف الهيئة الفدرالية الروسية لأملاك الدولة، رداً على استيلاء هذه الدول على أصول روسيا لديها.

وجاء في المرسوم كما نقل موقع (أر تي) أنه للرد الأعمال غير الودية وغير القانونية للولايات المتحدة ودول أخرى بمصادرة أو تجميد أصول روسيا أو شركاتها ومواطنيها هناك فسيتم تكليف الوكالة الفيدرالية لأملاك الدولة بوضع اليد على ممتلكات وأصول مواطني وشركات الدول غير الصديقة في روسيا حتى إشعار آخر.

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