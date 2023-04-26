19 دولة تطلب الانضمام إلى بريكس

جوهانسبورغ-سانا

أعلنت مجموعة دول البريكس أن 19 دولة طلبت الانضمام اليها “، حيث تستعد لعقد قمتها السنوية في جنوب أفريقيا مطلع حزيران المقبل.

وأوضح أنيل سوكلال، سفير جنوب أفريقيا لدى بريكس في تصريحات كما ذكرت وكالة سبوتنيك، أن “بريكس” ستجتمع في كيب تاون يومي الـ 2 والـ 3 من حزيران لمناقشة توسيعها مؤكداً أن “13 دولة طلبت رسمياً الانضمام وطلبت ست دول أخرى بشكل غير رسمي مشدداً في الوقت ذاته على أن الاجتماع المقبل سيناقش توسيع بريكس وكيفية حدوث حيث تتلقى المجموعة طلبات للانضمام يومياً”.

يشار إلى أن مجموعة بريكس المكونة من كل من الصين وروسيا والبرازيل والهند، لم تقبل أعضاء جدداً منذ تشكيلها في 2006، إلا عضواً واحداً فقط هو جنوب أفريقيا في عام 2010.

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