ملعب الاتحاد يحتضن قمة (البريميرليغ) غداً

لندن-سانا

يحل نادي أرسنال متصدر الدوري الإنكليزي ضيفاً يوم غد على الوصيف مانشستر سيتي في قمة الجولة 33 من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم (البريميرليغ).

وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لهذه المباراة كونها ستحدد هوية بطل هذا الموسم إلا أن مدرب الأرسنال ميكيل أرتيتا اعتبر أنها لن تحسم الموسم بشكل نهائي وبأنها ستغير فقط نسب فوز كل فريق باللقب مذكراً بوجود 5 جولات متبقية مضيفاً أن الوضع شائك للغاية.

أما بيب جوارديولا مدرب السيتي فقد ركز على صعوبة اللقاء قائلاً: “لن تكون مباراة يستحوذ فيها فريق بنسبة 65 أو 70 بالمئة على الفريق الآخر، هذا لن يحدث” متوقعاً أن تشهد المباراة يوم غد الكثير من المرتدات والكثير من المبارزات وأن تكون مباراة قتالية لآخر دقيقة.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز السيتي بثلاثة أهداف لهدف.

ويتصدر أرسنال الدوري الأنكليزي (البريميرليج) برصيد 75 نقطة من 32 مباراة فيما يحل مانشستر سيتي بالمركز الثاني برصيد 70 نقطة من 30 مباراة.

والتقى الفريقان في بطولة الدوري الإنكليزي 47 مرة حيث فاز أرسنال في 23 لقاء فيما فاز مانشستر سيتي في 14 مباراة، وحسم التعادل 10 مباريات

محمد نتيفة

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