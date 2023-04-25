مصرع 57 شخصاً إثر غرق قاربين على شواطئ ليبيا

طرابلس-سانا

لقي 57 شخصاً مصرعهم إثر غرق قاربين يقلان مهاجرين في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية.

ونقلت رويترز عن خفر السواحل الليبي وعمال إغاثة قولهم: إن “قاربين يحملان مهاجرين غرقا في البحر المتوسط قبالة بلدتين في غرب البلاد ما أسفر عن مصرع 57 شخصاً على الأقل جرفتهم المياه إلى الشواطئ الليبية”.

وأضافت المصادر أن نحو 80 مهاجراً كانوا على متن أحد القاربين اللذين كانا متجهين إلى أوروبا وتوقع عمال الإغاثة أن تجرف المياه المزيد من الجثث خلال الأيام المقبلة.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فإن 441 مهاجراً غرقوا في مطلع عام 2023 أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط من شمال افريقيا إلى أوروبا وهو أكبر عدد من الوفيات يتم تسجيله في ثلاثة أشهر خلال السنوات الست المنصرمة.

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