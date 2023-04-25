موسكو تعلن استعدادها للحوار مع واشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي

موسكو-سانا

أعربت موسكو عن استعدادها للحوار مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي، شريطة أن يجري هذا الحوار على أساس متكافئ، وبما يراعي مصالح روسيا بلا نقصان.

ونقلت وكالة تاس عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله في حديث لقناة “روسيا 1 اليوم: “لا توجد الرغبة في الاتفاق لدى الجانب الأمريكي، كما لا توجد لديهم الرغبة في استئناف الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي “مضيفا أنه”عندما يكونون مستعدون، ويبدون اهتمامهم بذلك، سننظر إلى هذه القضية في تلك اللحظة انطلاقا من المصالح الروسية .

وأشار ريابكوف إلى أن الولايات المتحدة أبدت اهتمامها بمعاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية عندما علقت روسيا التزامها بالمعاهدة.

وكانت روسيا أعلنت تعليق التزامها بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية “ستارت 3” في شباط الماضي، وحملت الولايات المتحدة مسؤولية تدهور العلاقات وانعدام الثقة بين البلدين.

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