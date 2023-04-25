وينسلاند يدعو لاحترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس ويؤكد عدم شرعية الاستيطان

نيويورك-سانا

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند إلى احترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة بمدينة القدس المحتلة، مؤكداً في الوقت ذاته عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار وينسلاند خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم حول الحالة في الشرق الأوسط وفق ما نقلت وكالة وفا الفلسطينية إلى عمليات الاقتحام المستمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال للمسجد الأقصى واعتدائها على المعتكفين فيه خلال شهر رمضان المبارك وإطلاقها الرصاص عليهم وإخراجهم بالقوة من المسجد، لافتاً إلى أن قوات الاحتلال قامت بمنع الفلسطينيين المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة في البلدة القديمة بالقدس لإحياء سبت النور الذي يسبق عيد الفصح المجيد في انتهاك للوضع القائم.

وأوضح وينسلاند أن “إسرائيل” أعلنت مؤخرا مخططات لإقامة أكثر من 1000 وحدة استيطانية لتوسيع مستوطنات مقامة في القدس ومحيطها مجدداً التأكيد على أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بكل أشكاله غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويجب عدم القيام بأي إجراءات أحادية وأعمال استفزازية من شأنها أن تؤجج التوترات.

وأعرب وينسلاند عن القلق لاستمرار عمليات الهدم والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية مطالباً “إسرائيل” بوقف تهجير الفلسطينيين وتمكينهم من بناء المنازل، ومشدداً على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته عملاً بأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافياً على خط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس.

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