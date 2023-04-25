المالكي: حان الوقت لإنهاء نكبة الشعب الفلسطيني

نيويورك-سانا

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته اليومية بحق الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم وإحلال المستوطنين مكانهم مشدداً على وجوب إنهاء نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 75 عاماً.

ونقلت وكالة وفا عن المالكي قوله اليوم في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط إن نكبة الشعب الفلسطيني طال أمدها وهي أطول فترة إنكار للحقوق الوطنية والجماعية والفردية في العالم التي تسبب بها أطول احتلال في التاريخ الحديث، مشيرا إلى أن النظام القائم على القانون الدولي بأكمله يقوم على مبدأين أساسيين هما حق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة ولا يوجد خرق لهذه القواعد أكثر من العدوان والضم.

ولفت المالكي إلى أن قوات الاحتلال تصعد انتهاكاتها اليومية كما يتواصل إرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين وقال إن الجنود والمستوطنين الإسرائيليين ينشرون الخراب في شوارعنا وفي حياتنا فلا أحد آمن في أي مكان وفي أي وقت لا في أرضنا ولا شوارعنا ولا مساجدنا ولا كنائسنا ولا مدارسنا ولا بيوتنا، مؤكدا أن هناك مبدأ بسيطا يكمن وراء القانون الدولي والعدالة الدولية وهو الردع كسبيل وحيد لمنع تكرار هذه الانتهاكات، وأن المسألة الوحيدة التي تستحق النقاش هي كيف يمكنك القيام برد جماعي من شأنه أن يردع أي شخص أو طرف عن انتهاك القانون الدولي.

وأضاف المالكي: كم عدد المسؤولين الإسرائيليين الذين تمت مساءلتهم بأي شكل عن جريمة الاستيطان الاستعماري في أرضنا وعن التهجير القسري والاعتداءات على الفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين وهدم منازلهم ومبانيهم، وما هي العواقب التي واجهها هؤلاء المسؤولين لافتا إلى أن مئات الفلسطينيين يستشهدون سنويا ويصاب ويعتقل الآلاف ما يتطلب من المجتمع الدولي تأمين الحماية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال والضغط على “إسرائيل” لوقفها، مطالبا في الوقت ذاته بالاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

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