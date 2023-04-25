باكستان: زيادة عدد سكان البلاد بوتيرة متسارعة خلال خمس سنوات

إسلام أباد-سانا

كشف مكتب الإحصاء الوطني الباكستاني أن عدد سكان البلاد بلغ 235 مليون نسمة، بزيادة تقدر بـ 27 مليون شخص، على مدى السنوات الخمس الماضية.

ونقلت صحيفة داون الباكستانية عن مكتب الإحصاء قوله: إنه “حتى الـ 21 من نيسان الجاري تم إحصاء 235 مليون نسمة”، موضحاً أن “السنوات الخمس الأخيرة سجلت زيادة بنحو 27 مليون نسمة على آخر حصيلة مسجلة في عام 2017”.

وفي تعداد عام 2017 بلغ عدد سكان باكستان 207.68 ملايين نسمة، بمعدل نمو سنوي يزيد قليلا على 2 بالمئة.

ويعد إقليم البنجاب شمال شرق البلاد الأكثر اكتظاظاً بالسكان بعدد يبلغ 116 مليون نسمة يليه جنوب السند بـ 52 مليوناً، و40 مليوناً في خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، و18.8 مليوناً في بلوشستان جنوب غرب البلاد.

كما تم إحصاء نحو 4.2 ملايين نسمة في الشطر الباكستاني من كشمير، فيما يبلغ عدد سكان العاصمة إسلام أباد 2.1 مليون نسمة، كما يعيش أكثر من 60 بالمئة من سكان البلاد في المناطق الريفية.

يذكر أن باكستان تعد حالياً خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

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