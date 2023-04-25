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تعليق حركة القطارات في اليابان إثر العثور على جسم مشبوه

2023-04-25

طوكيو-سانا

أعلنت السلطات اليابانية اليوم تعليق خدمة القطارات فائقة السرعة وإجلاء العملاء والموظفين إثر العثور على جسم مشبوه في محطة قطار هيروشيما.

ونقلت وكالة (اسوشيتد برس) عن شرطة هيروشيما قولها: إنها “أرسلت فريقاً للتعامل مع المتفجرات ووحدة لمكافحة الإرهاب بعد إجلاء جميع العملاء والموظفين بشكل مؤقت وإغلاق مبنى (ايكي) التجاري المزدحم”.

وأضافت الشرطة: “تم إيقاف خدمات القطار السريع (شينكانسن) لمدة ساعتين تقريباَ”، مشيرة إلى أنها “عثرت على الجسم المشبوه داخل كيس ورقي داخل المبنى التجاري المتصل بمحطة قطار هيروشيما، وتمكنت من إزالته بعد أربع ساعات من اكتشافه”.

وعززت شرطة المدينة إجراءاتها الأمنية قبل انعقاد قمة السبع المزمعة يومي الـ 19 والـ 21 من أيار المقبل في هيروشيما، فيما تواصل تحقيقاتها لتحليل محتوى الجسم المشبوه.

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