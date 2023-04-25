لافروف في جلسة لمجلس الأمن: أمريكا فقدت حالة الحياد والنزاهة

نيويورك-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أمريكا فقدت منذ فترة طويلة حالة الحياد والنزاهة التي لا غنى عنها للوسيط الدولي النزيه، وخاصة بعد القرارات المعروفة لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي تتعارض بشكل مباشر مع قرارات مجلس الأمن الدولي ولم تلغها إدارة الرئيس جو بايدن.

ونقلت سبوتنيك عن لافروف قوله اليوم خلال ترؤسه جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك: “إن واشنطن تدعي أنها الراعي الوحيد لعملية التسوية في الشرق الأوسط، ولا تخجل من حقيقة أنها فقدت حالة الحياد والنزاهة للوسيط الدولي، وبدلاً من المساعدة في استعادة الأفق السياسي تواصل هي والاتحاد الأوروبي المحاولات الهدامة لاستبدال العالم الحقيقي ببعض الإجراءات الاقتصادية النصفية وتجاوز الحل العادل للقضية الفلسطينية”.

وأضاف لافروف: إن اللجنة الرباعية للشرق الأوسط مكونة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وقد سقطت هذه اللجنة بسبب القرارات الأمريكية، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط رفعت التوترات إلى مستوى خطير للغاية.

من جهة ثانية أكد لافروف أن الولايات المتحدة وأوروبا تتكهنان بشكل صارخ بشأن موضوع أوكرانيا وقال: “الأمريكيون والأوروبيون يتكهنون بشكل صارخ بشأن القضية الأوكرانية، ويحاولون الابتزاز والتهديد بجر البلدان النامية إلى جانبهم، وبالتالي تحويل انتباههم عن مشاكل الشرق الأوسط ومناطق أخرى من جنوب الكرة الأرضية”.

وأشار لافروف إلى أن الأزمات التي تهتم الدول النامية بحلها أصبحت ضحية للمعايير المزدوجة والغرائز الاستعمارية للغرب المهووس بالمصالح الأنانية لإملاء مطالبه على العالم بأسره، متجاهلاً ثقافة الشعوب الأخرى وتقاليدها وهم بشكل عام يسخرون من القانون الدولي.

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