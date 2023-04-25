بدء انعقاد ملتقى الأعمال السوري الإيراني في فندق شيراتون دمشق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الرئيس تبون يستقبل سفير سورية لدى الجزائر بمناسبة انتهاء مهامه
2023-04-25
تلاميذ روس يقدمون تبرعات ويعربون عن تضامنهم مع متضرري الزلزال في سورية
2023-04-25
وزراء دفاع سورية وروسيا وإيران وتركيا يبحثون انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية
2023-04-25
الرئيس الصيني شي جين بينغ يتسلم أوراق اعتماد سفير سورية لدى الصين
2023-04-25
روسيا ترسل طائرة جديدة محملة بالمساعدات لمتضرري الزلزال في سورية
2023-04-25
صباغ: سورية عانت من استغلال دول غربية لمنظومة الأمم المتحدة وواجهت أشرس التنظيمات الإرهابية
2023-04-24
بمشاركة سورية… افتتاح مؤتمر مجلس حماية التراث الثقافي الآسيوي في الصين.. مشوح: نؤمن بعظمة تراثنا وضرورة حمايته
2023-04-24
محليات
مجلس الوزراء يقر خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال
2023-04-25
إخماد حريق في باخرة تخضع للصيانة ضمن ميناء بانياس
2023-04-25
تنظيم ضبوط لمخالفات تصرف غير مشروع بمادة مازوت النقل في السويداء
2023-04-25
المهندس عرنوس يوضح خلال مؤتمر صحفي التوجهات الأساسية وخطة العمل الوطنية للتعامل مع آثار الزلزال
2023-04-25
القبض على ثلاثة أشخاص من مروجي ومتعاطي المخدرات بدمشق وريفها
2023-04-25
المركز الوطني للزلازل: تسجيل 15 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية
2023-04-25
انهيار غرفتين طينيتين في منزلين متجاورين بمدينة سلمية جراء الأمطار
2023-04-25
رياضة
تشرين يتعادل مع حطين سلباً بدوري كرة القدم الممتاز للرجال
2023-04-25
بمشاركة ثلاثة أندية… اختتام بطولة حمص بالريشة الطائرة
2023-04-25
من بوابة مرحلة الإياب… عودة المنافسة إلى دوري كرة السلة للسيدات غداً
2023-04-25
اختتام بطولة حمص للشطرنج للفئات العمرية
2023-04-25
الوحدة يتأهل إلى نهائي كأس الملك السعودي لكرة القدم
2023-04-25
شهبا يفوز على المحافظة ودياً
2023-04-24
الفيفا يتلقى أربعة عروض لاستضافة كأس العالم للسيدات 2027
2023-04-24
اقتصاد
المركزي يحدد سعر الصرف للحوالات والصرافة بـ 7350 ليرة للدولار الواحد
2023-04-25
الزراعة: إنتاج 1.5 مليون غرسة حراجية لموسم 2022-2023
2023-04-25
أكثر من 1600 هكتار… خطة زراعة المحاصيل الزيتية بحماة
2023-04-25
سعر غرام الذهب يرتفع 4 آلاف ليرة في السوق المحلية
2023-04-25
تسويق 25 ألف طن من الخضار الشتوية في الحسكة
2023-04-25
مدرسة التفاح الحقلية في مضايا… منصة لتزويد الفلاحين بالمعارف والتقانات الحديثة
2023-04-25
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
2023-04-25
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الرئيس تبون يستقبل سفير سورية لدى الجزائر بمناسبة انتهاء مهامه
مجلس الوزراء يقر خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال
وزراء دفاع سورية وروسيا وإيران وتركيا يبحثون انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية
الرئيس الصيني شي جين بينغ يتسلم أوراق اعتماد سفير سورية لدى الصين
المهندس عرنوس يوضح خلال مؤتمر صحفي التوجهات الأساسية وخطة العمل الوطنية للتعامل مع آثار الزلزال
المركز الوطني للزلازل: تسجيل 15 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية
استشهاد ثلاثة أطفال وإصابة اثنين بانفجار لغم زرعه الاحتلال الأمريكي بريف الحسكة
لافروف يبحث مع غوتيريش الأزمة الأوكرانية والأوضاع في الشرق الأوسط
بدء انعقاد ملتقى الأعمال السوري الإيراني في فندق شيراتون دمشق
2023-04-25
بدء انعقاد ملتقى الأعمال السوري الإيراني
فندق شيراتون دمشق
2023-04-25
hadeil
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وصول طائرة مساعدات روسية إلى اللاذقية تحمل 18 طناً من المساعدات الغذائية والألبسة ومستلزمات الأطفال مقدمة من السفارة السورية في موسكو لمتضرري الزلزال
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