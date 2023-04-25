بمشاركة ثلاثة أندية… اختتام بطولة حمص بالريشة الطائرة

حمص-سانا

بمشاركة أندية الكرامة والوثبة والشرطة أقامت اللجنة الفنية للريشة الطائرة بطولة حمص في الملعب البلدي، وذلك ضمن التحضيرات الخاصة لانتقاء منتخب المحافظة الذي سيشارك في بطولة الجمهورية لاحقاً.

وفاز في فئة تحت 13 سنة إناث كل من سيما السمان وديمة عمارين، وبفئة تحت 11 سنة ماسة دامس وليان قيسون، وبفئة الذكور حقق المراكز الأولى لتحت 13 سنة جلال حبال ومعاذ شيخ السوق، ولتحت 11 سنة رهيف دروبي وأنس قصاب.

وبين أمين سر اللجنة الفنية للريشة الطائرة فيصل العباس في تصريحه لـ سانا أن المشاركة بالبطولة كانت خجولة ولا تعكس الواقع الحقيقي للعبة ولمستواها الفني، لافتاً إلى تميز لاعبي نادي الشرطة خلال البطولة ما يعكس اهتمام النادي بها، وإلى الجهود التي تبذلها اللجنة الفنية في سبيل تذليل الصعوبات التي تعترض اللعبة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency