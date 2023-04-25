تسويق 25 ألف طن من الخضار الشتوية في الحسكة

الحسكة-سانا

أنهى فلاحو محافظة الحسكة تسويق إنتاج أراضيهم المزروعة بالخضار الشتوية، لتبلغ الكميات المنتجة والمسوقة 25 ألفاً و200 طن.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالحسكة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن إنتاج الفلاحين من مختلف أصناف الخضار الشتوية للموسم الحالي كان جيداً وموافقاً للخطة الزراعية الفرعية الموضوعة، واستطاع تأمين حاجة أبناء المحافظة منها خلال الفترة الممتدة منذ تشرين الثاني الماضي وحتى بدايات الشهر الحالي، كما ساهم في استقرار أسعار مبيعها في الأسواق وانخفاضها على مراحل.

ولفت بلال إلى أن محافظة الحسكة على موعد مع بدء إنتاج الخضار الصيفية خلال الفترة الممتدة من منتصف الشهر القادم، والذي يستمر عادة حتى شهر أيلول ليساهم كذلك في تأمين حاجة المحافظة من مختلف أصناف الخضار.

يذكر أن المساحة المزروعة بالخضار الشتوية في محافظة الحسكة بلغت 4334 هكتاراً، فيما بلغت المساحة المخططة 4200 هكتار.

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