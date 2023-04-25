مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: خروج أميركا من الاتفاق النووي وفرض العقوبات تهديد للتعددية

نيويورك-سانا

أكد مندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد ايرواني أن انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات غير القانونية على إيران، والتمرد على قرارات محكمة العدل الدولية أمثلة واضحة على الأحادية التي تضعف ميثاق الأمم المتحدة وتهدد التعددية.

ونقلت وكالة ارنا عن ايرواني قوله في كلمة باجتماع مجلس الأمن حول التعددية الفعالة من خلال الدفاع عن مبادئ الميثاق لدى المنظمة الدولية: “إن الإجراءات الأمريكية القسرية الأحادية مثال مقلق للتدابير الأحادية الضارة التي تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق

الأمم المتحدة وحقوق الإنسان الأساسية” لافتاً إلى أن هذه الأعمال غير القانونية لها عواقب إنسانية واسعة النطاق، ويمكن أن تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل النزاعات وتعزيز التعاون.

وأوضح ايرواني أن تعددية الأطراف الفعالة في إطار ميثاق الأمم المتحدة ضرورية لضمان السلم والأمن الدوليين، ما يتطلب التزاماً قوياً بدعم القانون الدولي وتعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة على عكس اللجوء إلى الأحادية التي تشكل تهديداً خطيراً للتعاون الدولي والسلم والأمن.

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