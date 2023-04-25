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إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء لقوات الاحتلال في سلفيت

2023-04-24

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينة سلفيت بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قراوة بني حسان غرب المدينة، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح أحدها بالرأس والعشرات بحالات اختناق.

وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله بالضفة الغربية.

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