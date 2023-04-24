الخارجية الروسية: نراقب الوضع في السودان عن كثب

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تواصل مراقبة الوضع في السودان عن كثب، وتتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين الروس هناك.

ونقل موقع RT عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “نواصل مراقبة تطورات الوضع في السودان عن كثب، ونتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين الروس في السودان، بما في ذلك سبل إجلائهم”.

وأجلت دول عدة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وإسبانيا والسعودية والأردن ومصر وغيرها دبلوماسييها ورعاياها من العاصمة السودانية، حيث تشهد العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من المناطق الأخرى منذ نحو عشرة أيام اشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا بين العسكريين والمدنيين.

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