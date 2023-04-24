إرباك حركة المرور في برلين إثر انطلاق مظاهرات لنشطاء المناخ

برلين-سانا

تظاهر نشطاء المناخ في ألمانيا اليوم، وحاولوا إغلاق الطرقات وإحداث حالة إرباك في حركة المرور، بعد أن قاموا بلصق أنفسهم بالغراء في جميع شوارع العاصمة برلين.

وذكرت وكالة اسوشيتد برس أن أفراداً من منظمة “لاست جينيريشن” البيئية تظاهروا وأغلقوا 30 طريقاً عبر المدينة، معربين عن رفضهم لعدم وجود أي خطط من قبل الحكومة بشأن المناخ.

وتم نشر أكثر من 500 عنصر من عناصر الشرطة الألمانية في شوارع المدينة.

وتريد الجماعة البيئية أن تتوقف ألمانيا عن استخدام جميع أنواع الوقود الأحفوري بحلول عام 2030، واتخاذ تدابير قصيرة الأجل، بما في ذلك فرض حد عام للسرعة يبلغ مئة كيلومتر في الساعة على الطرق السريعة كوسيلة لخفض انبعاثات النقل.

وكانت الجماعة البيئية أغلقت الطرقات مرات عدة في البلاد خلال العام الماضي في محاولة للضغط على الحكومة الألمانية، من أجل اتخاذ خطوات صارمة تجاه التغير المناخي، وقام المتظاهرون في مناسبات عدة بلصق أنفسهم بالغراء على الطرقات.

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