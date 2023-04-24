إصابة 9 مراهقين في إطلاق نار بحفلة في ولاية تكساس الأمريكية

واشنطن-سانا

أصيب 9 مراهقين في إطلاق نار أثناء حفل داخل منزل، إثر حفلة موسيقية ضخمة بمنزل في ولاية تكساس الأمريكية، ويجري التحقيق في إطلاق نار ثان في مدينة قريبة لاحتمال وجود صلة بين الحادثين.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مكتب شرطة مقاطعة غاسبر شرق تكساس قوله في بيان: إن “رجال الشرطة وصلوا إلى منزل كان يحتفل فيه نحو 250 شخصاً ووجدوا تسع ضحايا مصابين بطلقات نارية”.

وأضاف البيان: إن “إطلاق نار ثانيا داخل مدينة غاسبر وقع بعد وقت قصير من الحادثة الأولى إلا أنه لم ترد أنباء حول سقوط ضحايا”.

وأشار البيان إلى أن التحقيق جار في كلا الحادثين، كما أنه يجري التحقيق في الصلة بين الحادثين بسبب وجود سيارة مشتركة في كلا الموقعين.

وكانت الإذاعة الوطنية العامة، وهي منظمة إعلامية أمريكية، ذكرت في وقت سابق أن انتشار السلاح في المجتمع الأمريكي وما يرافقه من حوادث عنف مسلح يشكل تهديداً لحياة الأطفال والمراهقين في الولايات المتحدة أكثر منه في أي بلد آخر.

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