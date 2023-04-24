تدريبات بحرية مشتركة بين الصين وسنغافورة

بكين-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن تدريبات عسكرية بحرية مشتركة ستجري هذا الأسبوع مع سنغافورة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم نشر على موقعها الإلكتروني: إن البحرية الصينية ستنشر فرقاطة يولين، والسفينة تشيبي كاسحة الألغام للمشاركة في التدريبات البحرية المشتركة التي ستستمر من أواخر نيسان الجاري إلى أوائل أيار المقبل، دون أن تحدد موقع هذه التدريبات.

وهذه أول مناورات مشتركة بين البلدين منذ عام 2021، حيث تسعى الصين لتعميق علاقاتها الدفاعية والأمنية مع دول جنوب شرق آسيا في مواجهة الاستفزازات الأمريكية المتصاعدة في المنطقة.

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