الروبل الروسي يرتفع إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار خلال نيسان

موسكو-سانا

ارتفع سعر صرف الروبل الروسي اليوم إلى أعلى مستوياته خلال نيسان الجاري أمام العملة الأمريكية، حيث تم تداوله دون مستوى 81 روبلاً للدولار الواحد.

ونقل موقع (ار تي) عن بيانات لبورصة موسكو قولها إن سعر صرف الدولار الأمريكي انخفض بواقع 60 كوبيكاً (الروبل يساوي 100 كوبيك) إلى 81.06 روبلاً، فيما تراجع سعر صرف اليورو 42 كوبيكاً إلى 89.33 روبلاً.

وفي سوق الأسهم ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل (ميسكس) بنسبة 0.27 بالمئة إلى 2647.1 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار /ار تي اس/ بالمئة 0.69 إلى 1026.5 نقطة.

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