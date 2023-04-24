الزراعة تكافح 2743 هكتاراً مصابة بحشرة السونة في حقول القمح

دمشق-سانا

كافحت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي 2743 هكتاراً من حقول القمح في جميع المحافظات مصابة بحشرة السونة، و168 هكتاراً مصابة بالصدأ، و78286 هكتاراً من القوارض، و6594 هكتاراً ضد دودة الزرع، و13301 هكتار ضد الأعشاب الضارة وفق مدير وقاية النبات في وزارة الزراعة الدكتور إياد محمد.

وأوضح محمد أن الفرق الفنية في المحافظات تتابع عمليات التحري في الحقول لرصد أي إصابة ومكافحتها في حال بلغت العتبة الاقتصادية، داعياً الفلاحين للإبلاغ عن أي مشاهدة لحشرة السونة أو الصدأ الأصفر لأقرب وحدة إرشادية أو دائرة الوقاية في مديرية الزراعة.

وأشار محمد إلى أن المكافحة مجانية، حيث يتم تقديم المبيدات والتجهيزات والآليات اللازمة، لافتاً إلى أنه تتم حالياً مراقبة حركة حشرة الجراد الصحراوي ومتابعة انتشارها على المستوى الإقليمي، والوزارة اتخذت كل التحضيرات والتجهيزات لمكافحتها في حال وصولها إلى سورية، من خلال استنفار طائرتين زراعيتين ومرشات المبيدات اللازمة.

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